Solstice va augmenter de 20 % sa production de conversion d'uranium aux États-Unis pour répondre à la croissance de la demande nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arunima Kumar

Solstice Advanced Materials SOLS.O a déclaré mardi qu'il augmenterait la production d'hexafluorure d'uranium d'environ 20% sur son site de Metropolis Works dans l'Illinois d'ici 2026, alors que l'augmentation de la demande nucléaire pèse sur la chaîne d'approvisionnement en combustible des États-Unis.

Le producteur de produits chimiques spécialisés, qui s'est séparé de Honeywell HON.O en octobre , a déclaré que l'expansion porterait la production à plus de 10 kilotonnes par rapport à la production prévue en 2024.

Metropolis est la seule installation aux États-Unis capable de convertir l'uranium en hexafluorure d'uranium, ou UF6, un élément clé pour l'enrichissement du combustible nucléaire.

Les chaînes d'approvisionnement en combustible nucléaire se resserrent à l'échelle mondiale dans un contexte de regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire, motivé par les préoccupations en matière de sécurité énergétique et la demande croissante d'électricité des centres de données et de l'intelligence artificielle.

"Notre usine de conversion dans l'Illinois est pratiquement épuisée jusqu'en 2030", a déclaré David Sewell, directeur général de l'entreprise, à Reuters.

L'expansion est soutenue par un carnet de commandes de plus de 2 milliards de dollars, alimenté par des commandes à long terme de clients, dont un grand nombre de services publics américains, ainsi que par l'objectif de Washington de quadrupler la capacité nucléaire d'ici 2050.

"Je pense qu'il s'agit d'une combinaison des deux", a déclaré David Sewell, faisant référence au soutien politique des États-Unis et à la demande du marché.

"Mais la raison prédominante de l'expansion est notre clientèle actuelle et la demande que nous recevons."

Solstice a indiqué qu'elle étudiait activement d'autres projets visant à accroître la production sur son site de Metropolis Works.

Le site de Metropolis est actuellement autorisé à produire jusqu'à 15 kilotonnes, et la société a engagé une société d'ingénierie pour étudier d'autres possibilités de désengorgement ainsi qu'une expansion potentielle du capital.

David Sewell a ajouté qu'il n'y avait eu aucune discussion sur une éventuelle prise de participation du gouvernement dans l'entreprise.

Solstice fournit des clients nucléaires dans le monde entier, mais son statut d'unique convertisseur américain lui confère une base nationale solide.

En dehors de la Russie et de la Chine, il n'existe qu'une poignée d'installations de conversion dans le monde.