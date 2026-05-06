Solstice prévoit des ventes trimestrielles en hausse grâce à une forte demande dans les secteurs du nucléaire et des matériaux électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 6 et 7) par Pooja Menon

Solstice Advanced Materials SOLS.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes du marché, alors que la société continue de miser sur une demande résiliente pour les matériaux nucléaires et électroniques.

Le fabricant de matériaux spécialisés s'est séparé de Honeywell HON.O en octobre dernier, dans le cadre de la scission de cette dernière en trois sociétés indépendantes.

La demande croissante pour ses produits de gestion thermique et de réfrigération dans les centres de données basés sur l'IA, ainsi que le besoin croissant de solutions informatiques avancées dans le domaine des matériaux électroniques pour semi-conducteurs, stimulent la croissance de l'entreprise.

Le directeur général David Sewell a déclaré que la tendance de la demande restait forte, renforçant la confiance de l'entreprise dans les moteurs de croissance à long terme tels que l'intelligence artificielle, les centres de données, la production de semi-conducteurs et l'énergie nucléaire.

M. Sewell a toutefois déclaré à Reuters que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran avait pesé sur les ventes, l'impact sur les coûts devant se situer dans une fourchette comprise entre 5 % et 10 % du chiffre d'affaires global.

« Cela nous a amenés à travailler avec nos clients sur la tarification afin de surmonter ce contexte inflationniste », a-t-il ajouté.

En février, la société a annoncé qu'elle augmenterait d'environ 20 % la production d'hexafluorure d'uranium sur son site de Metropolis Works, dans l'Illinois, en 2026, dans un contexte de demande croissante en énergie nucléaire.

Solstice prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 1,06 et 1,1 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 1,05 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, la société prévoit une marge d'Ebitda ajustée pour la même période comprise entre 25 % et 26 %, contre une estimation moyenne des analystes de 26,6 %.

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a augmenté de 10,5 % pour atteindre 991 millions de dollars, porté par la croissance des secteurs du nucléaire, des matériaux électroniques et des produits réfrigérants, et a également dépassé les estimations de 974 millions de dollars.

Toutefois, le bénéfice de base ajusté a légèrement reculé à 249 millions de dollars, les marges se resserrant de 277 points de base à 25,1 %.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 63 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation des analystes de 62 cents.