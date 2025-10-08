Solstice, la société issue de la scission d'Honeywell, poursuivra son programme de fusions et d'acquisitions après la séparation

Solstice Advanced Materials continuera à rechercher des opportunités de fusion et d'acquisition en tant qu'entreprise autonome, a déclaré mercredi son directeur général, David Sewell, cherchant à imiter la stratégie de transaction de la société mère Honeywell HON.O .

Le producteur de produits chimiques de spécialité, qui devrait commencer à négocier indépendamment sur le Nasdaq à partir du 30 octobre, a été scindé d'Honeywell dans le cadre de sa scission en trois sociétés indépendantes.

"Nous rechercherons des opportunités de fusions-acquisitions sur les marchés et les technologies qui sont alignés et adjacents à notre position actuelle", a déclaré David Sewell lors d'une interview accordée à Reuters avant la première journée des investisseurs de l'entreprise.

Le directeur général d'Honeywell, Vimal Kapur, a procédé à une série d'acquisitions depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en 2023, tout en se débarrassant d'actifs non stratégiques afin de simplifier l'entreprise.

Solstice devrait suivre ce modèle, car sa structure indépendante lui permettra de se concentrer davantage sur l'affectation des capitaux et de renforcer son bilan.

L'activité de Solstice dans les réfrigérants et les solutions appliquées a enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars en 2024, tandis que l'unité "matériaux électroniques et de spécialité", qui fabrique des matériaux électroniques pour les semi-conducteurs, a réalisé un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars.

David Sewell s'attend à ce que les énormes quantités de capitaux qui affluent dans les centres de données pour l'intelligence artificielle stimulent la croissance de l'entreprise.

"Nous pensons que cela nous place en bonne position pour croître avec le marché", a déclaré David Sewell.

Il a écarté tout impact potentiel des tarifs douaniers de l'administration Trump grâce à la fabrication locale, ajoutant que la hausse des coûts des matières premières est "très gérable."

"Ce n'est vraiment pas substantiel quant à l'impact sur notre activité."