Solstice, la société dérivée d'Honeywell, voit ses bénéfices pour 2026 inférieurs aux estimations, les marges restant sous pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arunima Kumar

Solstice Advanced Materials SOLS.O a prévu un bénéfice annuel 2026 inférieur aux estimations du marché mercredi, éclipsant la croissance solide des ventes au quatrième trimestre et la force continue des matériaux nucléaires et électroniques.

Le fabricant de matériaux de spécialité qui s'est séparé d'Honeywell HON.O en octobre prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 2,45 à 2,75 dollars, inférieurs à l'estimation moyenne des analystes de 2,93 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Solstice prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,9 et 4,1 milliards de dollars, contre une estimation de 3,96 milliards de dollars.

Les prévisions de chiffre d'affaires indiquent une croissance modeste à partir de 2025, mais une pression continue sur la rentabilité alors que l'entreprise absorbe des coûts d'exploitation plus élevés et navigue dans latransition vers des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement de la planète.

Le changement de produit, ainsi que les temps d'arrêt des usines et d'autres vents contraires opérationnels, ont pesé sur les marges, même si la demande liée à l'énergie nucléaire, aux centres de données et à l'intelligence artificielle reste forte.

Le directeur général David Sewell a déclaré à Reuters que l'entreprise voyait désormais l'impact de sa stratégie en tant qu'activité autonome axée sur les tendances de croissance séculaires.

La croissance rapide des centres de données axés sur l'IA stimule la demande pour ses produits de gestion thermique et de réfrigération, tandis que l'informatique avancée stimule la croissance des matériaux électroniques semi-conducteurs.

L'augmentation des besoins en énergie liée à l'IA et à l'expansion des centres de données soutient également son activité dans le domaine de l'énergie nucléaire, a-t-il déclaré, citant une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre dans ces segments.

Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a augmenté de 8 % pour atteindre 987 millions de dollars, grâce à une croissance à deux chiffres dans les segments Nuclear (Alternative Energy Services), Electronic Materials et les produits réfrigérants , et a également dépassé les estimations de 923,3 millions de dollars.

Cependant, l'Ebitda autonome ajusté pour le trimestre octobre-décembre a chuté de près de 20 % pour atteindre 189 millions de dollars, avec une marge réduite de 662 points de base à 19,1 %.