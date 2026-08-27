Solstice et Element mettent fin à un accord de fusion de 14,5 milliards de dollars

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Solstice SOLS.O , une filiale issue de la scission de Honeywell, met en veilleuse son projet d'acquisition d'Element Solutions ESI.N pour un montant de 14,5 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux sociétés, abandonnant ainsi une fusion qui aurait donné naissance à un acteur majeur dans la fourniture de produits chimiques destinés à la fabrication de semi-conducteurs.

Aucune des deux sociétés ne versera d'indemnité de résiliation, a précisé Solstice.

Une fois finalisée, cette opération aurait permis de regrouper les activités de Solstice dans les réfrigérants, les matériaux de spécialité et la conversion de l’uranium avec celles d’Element dans les produits chimiques pour l’électronique, créant ainsi un fournisseur de plus grande envergure pour les marchés des semi-conducteurs, de l’électronique et de l’industrie.

Solstice a ajouté que son conseil d’administration avait autorisé un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 500 millions de dollars, son premier plan de rachat de ce type.

La société issue de la scission de Honeywell a également réaffirmé ses prévisions récemment revues à la hausse, en indiquant que la solidité de ses flux de trésorerie et de son bilan permettrait de soutenir les investissements dans des initiatives de croissance organique ainsi que la distribution de capital aux actionnaires.

L’action Element Solutions a progressé de 4 % après la clôture, tandis que celle de Solstice a gagné 15 %.

"L’annulation de l’opération envisagée est une réponse directe à ces commentaires (des actionnaires et des parties prenantes)", a déclaré Benjamin Gliklich, directeur général d’Element Solutions, ajoutant que la société restait concentrée sur ses performances opérationnelles, l’allocation du capital et le développement de produits.