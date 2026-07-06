Solstice Advanced Materials recule après l'annonce du rachat d'Element Solutions pour 14,5 milliards de dollars

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6 juillet - ** Les actions de Solstice Advanced Materials ( SOLS.O ), société issue de la scission d'Honeywell, chutent d'environ 8% à 73,8 dollars avant l'ouverture du marché

** Solstice annonce son intention d’acquérir Element Solutions ESI.N pour environ 14,5 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d’une opération combinant numéraire et actions

** Cette fusion donnerait naissance à un fournisseur de plus grande envergure de matériaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, l’électronique et les applications industrielles

** SOLS prévoit plus de 180 millions de dollars de synergies nettes d’ici la troisième année suivant la clôture de l’opération

** Les actionnaires d’ESI recevront 10 dollars en espèces et 0,5 action ordinaire de Solstice pour chaque action ordinaire d’Element

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

** L'action ESI progresse de 2% à 44,5 dollars en pré-ouverture