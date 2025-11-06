Solstice Advanced Materials chute après avoir enregistré une perte trimestrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Solstice Advanced Materials SOLS.O chutent de près de 1,3 % à environ 47,7 $ avant bourse

** SOLS annonce une perte nette de 35 millions de dollars pour le troisième trimestre, principalement en raison des charges fiscales liées à sa scission d'avec Honeywell

** Mais les ventes nettes du troisième trimestre ont augmenté de 7% à 969 millions de dollars par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance des segments des réfrigérants, des matériaux électroniques et des solutions de sécurité et de défense

** La société constate une accélération du carnet de commandes pour les services d'énergie alternative, alimentée par une dynamique favorable de l'industrie nationale

** SOLS a publié ses premiers résultats après sa séparation d'avec Honeywell HON.O le 30 octobre

** Un des trois courtiers recommande d'acheter l'action et deux de la conserver; leur objectif de cours médian est de 57 $, selon les données compilées par LSEG