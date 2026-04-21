Solocal réalise un chiffre d'affaires de 74,0 millions d'euros au premier trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:35
L'activité Connect (23% du chiffre d'affaires total), dédiée aux offres de présence digitale, est en baisse de 14% par rapport au premier trimestre 2025, à 16,9 millions d'euros.
L'activité Booster (60% du chiffre d'affaires), qui regroupe les activités liées à la publicité, est en baisse de 8% par rapport au premier trimestre 2025, à 44,6 millions d'euros.
L'activité Sites Internet (17% du chiffre d'affaires), qui comprend l'ensemble des gammes de sites vendus, s'établit à 12,5 millions d'euros, en baisse de 15% par rapport au premier trimestre 2025.
Le carnet de commandes affiche une progression de 5,2% représentant 259,2 millions d'euros à fin mars 2026, contre 246,3 millions au 31 décembre 2025.
Solocal confirme son objectif d'afficher un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse. Au plan de la rentabilité, Solocal confirme son objectif de nouvelle progression de la rentabilité, avec une marge d'EBITDA attendue aux environs de 20% en 2026.
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