Solocal confirme marge d’EBITDA 2026 autour de 20%

* Solocal confirme objectifs 2026, visant chiffre d’affaires T4 en hausse malgré recul T1 à 74 millions € (-10,7% sur un an). * Groupe anticipe T2 et T3 en territoire négatif, sur fond de contexte économique difficile touchant TPE-PME. * Guidance de rentabilité maintenue, marge d’EBITDA attendue autour de 20% en 2026. * Visibilité soutenue par carnet de commandes à 259,2 millions € fin mars (+5,2% vs fin 2025), avec environ 58% attendu en chiffre d’affaires en 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Solocal Group SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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