Soligenix bondit sur l'étiquette de médicament orphelin de la FDA pour le traitement de la maladie de Behcet
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 août - ** Les actions de Soligenix SNGX.O , société spécialisée dans le développement de thérapies, augmentent de59,2 % pour atteindre 4,42 $

** La société déclare que la FDA a accordé l'étiquette de "médicament orphelin" à son traitement de la maladie de Behcet , après l'examen des données d'une étude à mi-parcours

** La société teste le dusquetide, l'ingrédient actif du SGX945, chez des patients atteints de la maladie de Behcet légère à modérée

** La maladie de Behçet est une maladie inflammatoire rare qui peut affecter diverses parties du corps, provoquant notamment des plaies douloureuses dans la bouche et les organes génitaux, ainsi qu'une inflammation des yeux

** La FDA accorde le statut de médicament orphelin afin de promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'actionest en hausse de 40,1 % depuis le début de l'année

