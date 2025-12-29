 Aller au contenu principal
Solidion Technology bénéficie d'une subvention du ministère américain de l'Énergie
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Les actions du fournisseur de solutions technologiques pour les batteries Solidion Technology STI.O ont augmenté d'environ 8 % à 6,81 $ avant la mise sur le marché

** STI a reçu une subvention du Département de l'énergie des États-Unis pour augmenter la synthèse d'un matériau de nanosphère de carbone

** Le matériau sera utilisé comme additif anticorrosion dans les fluides de transfert de chaleur à base de sels fondus pour les réacteurs nucléaires avancés à sels fondus

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 81,8 % depuis le début de l'année

