Solidion Technology bénéficie d'une subvention du ministère américain de l'Énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 décembre - ** Les actions du fournisseur de solutions technologiques pour les batteries Solidion Technology STI.O ont augmenté d'environ 8 % à 6,81 $ avant la mise sur le marché
** STI a reçu une subvention du Département de l'énergie des États-Unis pour augmenter la synthèse d'un matériau de nanosphère de carbone
** Le matériau sera utilisé comme additif anticorrosion dans les fluides de transfert de chaleur à base de sels fondus pour les réacteurs nucléaires avancés à sels fondus
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 81,8 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer