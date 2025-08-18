 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 951,00
+0,13%
Indices
Chiffres-clés

SOLIDE PERFORMANCE OPERATIONNELLE AU PREMIER SEMESTRE 2025 EN GUYANE ET AU PEROU
information fournie par Boursorama CP 18/08/2025 à 08:00

GUYANE
Production aurifère record depuis le lancement des opérations
PRODUCTION T2 2025
La tendance observée au premier trimestre se confirme, avec un tonnage alimenté en hausse constante au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024.
Le maintien des teneurs, rendu possible grâce à une gestion rigoureuse des réserves, permet de soutenir une production mensuelle moyenne de doré supérieure à 34 kg depuis le début de l’année, contre 27 kg à la même période l’an dernier.

PÉROU
Volumes de production soutenus en zinc et plomb au premier semestre
PRODUCTION T2 2025
Le deuxième trimestre 2025 de l’opération péruvienne a été marqué par une nette accélération de l’ensemble des activités minières.
Cette dynamique se traduit par de solides performances sur la production de concentrés de plomb et de zinc, ainsi que par de bons résultats en matière de récupération hydrométallurgique.
Les plans d’actions techniques déployés au cours des derniers mois commencent à porter leurs fruits, avec des niveaux de production qui se rapprochent progressivement de ceux atteints il y a deux et trois ans.

Valeurs associées

AUPLATA MNG GRP
0,0015 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • FDJ UNITED : Retour possible sur les supports
    FDJ UNITED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 18.08.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • SCOR SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SCOR SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 18.08.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • LEGRAND : Le surachat incite à la prudence à court terme
    LEGRAND : Le surachat incite à la prudence à court terme
    information fournie par TEC 18.08.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. En outre, le RSI montre des signes de fragilité car il est particulièrement ... Lire la suite

  • VERALLIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VERALLIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 18.08.2025 08:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank