Solide fin d'année 2025 pour Kimberly-Clark, qui dépasse les prévisions du marché
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 14:55

Kimberly-Clark a annoncé mardi avoir fini sur une note de fermeté son exercice 2025, une période ayant marqué la seconde année de son plan de transformation destiné à lui permettre d'améliorer ses performances financières.

Le groupe américain, vieux de plus de 150 ans, indique dans un communiqué avoir dégagé un bénéfice de 510 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action, au titre du quatrième trimestre 2025, contre 452 millions (1,34 dollar) un an auparavant.

Le BPA ajusté, qui exclut certaines charges exceptionnelles, ressort quant à lui en hausse de 23%, à 1,86 dollar, alors que le consensus donnait 1,81 dollar.

Le propriétaire, entre autres, des marques Huggies, Kleenex, Scott et Cottonelle a vu son chiffre d'affaires reculer de 0,6%, à 4,1 milliards de dollars, mais la croissance organique ressort à 2,1%, en excluant l'effet lié à la vente de son activité de fabrication de couches pour marques distributeurs.

Autre nouvelle encourageante, sa marge brute s'est améliorée pour s'établir à 35,9%, contre 35,2% un an plus tôt.

Pour son exercice 2026, Kimberly-Clark, qui est en train de racheter le groupe Kenvue connu pour ses marques Band-Aid, Listerine, Neutrogena ou Nicorette, dit anticiper une croissance organique en ligne ou supérieure à la croissance moyenne pondérée de ses catégories et des pays dans lesquels il est présent, qui a été d'environ 2% l'an dernier.

Le BPA issue des activités poursuivies devrait, lui, connaître une croissance à deux chiffres, à taux de changes constants.

Le titre avançait de 0,6% en cotations avant-Bourse dans la foulée de cette publication.

