Solide croissance des résultats de REALITES au 1er semestre 2023 dans un marché en recul

Le Conseil d’Administration du groupe de développement territorial REALITES a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2023



Dans un marché de la production immobilière en fort recul, nécessitant une profonde adaptation et mutation de la part de ses acteurs, le positionnement stratégique du groupe REALITES, qui s’appuie depuis plusieurs années sur des activités d’exploitation acycliques rentables, une politique de forte rotation de ses stocks et le développement de sa filière de production hors-site, se révèle être un atout majeur pour surmonter la crise et surperformer le marché. Dans cette période difficile, les indicateurs de croissance du Groupe affichent de belles progressions, en ligne avec les anticipations annoncées lors des dernières publications.