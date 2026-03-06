 Aller au contenu principal
Solid Biosciences lève 240 millions de dollars de fonds privés, les actions augmentent
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de Solid Biosciences SLDB.O , développeur de médicaments contre les maladies génétiques et musculaires, augmentent de 14,26% à 6,43 dollars avant bourse

** La société déclare qu'elle va lever environ 240 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement privé pour soutenir la recherche et les opérations

** Elle vendra près de 15 millions d'actions à 5,61 $ chacune et émettra des bons de souscription pour un maximum de 28 millions d'actions supplémentaires

** Les investisseurs dans ce tour de table comprennent Perceptive Advisors, Bain Capital Life Sciences, RA Capital et d'autres - SLDB

** L'entreprise indique que le produit de la vente financera des programmes de thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie qui détruit les muscles

** Les actions ont augmenté de 41 % en 2025

