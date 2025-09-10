Soleno Therapeutics chute après le décès d'un patient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O chutent de 12 % à 61,15 $

** La société affirme qu'un patient de 17 ans atteint du syndrome de Prader-Willi et de multiples problèmes de santé est décédé d'une embolie pulmonaire, une affection causée par un caillot sanguin bloquant la circulation sanguine dans les poumons, alors qu'il prenait du Vykat XR

** Le médecin traitant et Soleno affirment que le décès n'est pas lié à son médicament contre les maladies génétiques rares

** Le mois dernier , Scorpion Capital a déclaré avoir pris une position courte sur Soleno, citant des problèmes avec le Vykat XR

** En mars , la FDA a approuvé le Vykat XR pour traiter une maladie génétique rare appelée syndrome de Prader-Willi

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 36 % depuis le début de l'année