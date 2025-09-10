Soleno signale le décès d'un patient qui prenait un traitement pour un trouble génétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Soleno Therapeutics SLNO.O a annoncé mercredi le décès d'un jeune homme de 17 ans qui suivait le traitement de la société pour les patients qui éprouvent des sensations de faim intenses et persistantes. La société a indiqué que le médecin traitant a déclaré que le décès n'était pas lié au traitement.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer