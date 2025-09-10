 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 758,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Soleno signale le décès d'un patient qui prenait un traitement pour un trouble génétique
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Soleno Therapeutics SLNO.O a annoncé mercredi le décès d'un jeune homme de 17 ans qui suivait le traitement de la société pour les patients qui éprouvent des sensations de faim intenses et persistantes. La société a indiqué que le médecin traitant a déclaré que le décès n'était pas lié au traitement.

Valeurs associées

SOLENO THERAPTCS
64,6750 USD NASDAQ -7,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une Palestinienne porte un enfant dans ses bras au milieu des décombres près d'une tour qui s'est effondrée quelques instants après avoir été touchée par des frappes israéliennes à Gaza-ville, le 10 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël menace de frapper ses ennemis partout après l'attaque au Qatar
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:58 

    Israël a menacé mercredi de frapper ses ennemis n'importe où, au lendemain de raids aériens au Qatar contre des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas, une attaque sans précédent qui a suscité une rare réprimande de l'allié américain. Dans la bande ... Lire la suite

  • Des habitants avancent dans les eaux de crue après de fortes pluies à Denpasar, sur l’île indonésienne de Bali, le 10 septembre 2025 ( AFP / SONNY TUMBELAKA )
    Indonésie: au moins 13 morts dans des inondations à Bali et Florès
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Des inondations sur les îles indonésiennes touristiques de Bali et Florès ont fait au moins 13 morts et quatre disparus, a indiqué mercredi l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Des pluies torrentielles depuis mardi soir ont provoqué des inondations dans ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank