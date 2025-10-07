Solaris Energy glisse après une émission accrue d'obligations convertibles de 650 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre -

** Les actions de Solaris Energy Infrastructure SEI.N sont en baisse de 5,2 % à 44,30 $ avant bourse après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** La société basée à Houston a annoncé mardi () le prix de l'offre publique de 650 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) à 0,25 % et d'une durée de 6 ans.

** La taille de l'offre a été augmentée, passant de 600 millions de dollars.

** La société a l'intention d'utiliser environ 354 millions de dollars du produit net de l'offre pour rembourser entièrement son prêt à terme, environ 92 millions de dollars pour acheter environ 80 MW de nouvelles turbines qui seront livrées au quatrième trimestre, et pour financer le capital de croissance futur pour des équipements de production d'énergie supplémentaires, y compris de nouvelles turbines à gaz naturel, entre autres utilisations ** Parallèlement aux OC, Co a déclaré avoir fixé le prix d'une offre de 1,8 million d'actions de catégorie A empruntées à 44 dollars pour faciliter les transactions de couverture du delta

** Le prix de conversion initial des OC est fixé à 57,20 dollars, soit 30 % de plus que le prix d'offre de 44 dollars de l'offre delta concomitante

** La société prévoit d'utiliser environ 57 millions de dollars du produit de l'offre d'OC pour financer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et Santander sont les chefs de file de l'offre d'OC

** SEI a ~67,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars

** L'action a clôturé lundi en hausse de 4,7 % à un cours de clôture record de 46,75 dollars, en progression de 62 % depuis le début de l'année

** Les 11

analystes couvrant SEI sont haussiers et le PT médian est de 45 $, selon les données de LSEG