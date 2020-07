Solactive étend une série d'indices obligataires à l'ESG

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d'indices allemand Solactive a lancé une extension de sa série d'indices ISS ESG Screened Corporate Bond Index, qui regroupe désormais les obligations à haut rendement et de qualité " investissement grade" libellées en euro et en dollars dans les indices concernés, pondérés en fonction de la valorisation de marché.

La série d'indices d'obligations d'entreprises ESG ISS Solactive utilise comme univers sous-jacent,les familles d'indices de référence Solactive Investment Grade et High Yield Corporate et teste ses composants par le biais d'un filtrage basé sur l'émetteur exécuté par ISS ESG (Institutional Shareholder Services). Le filtrage contient les critères standards du marché tels que le Pacte mondial des Nations unies, la non participation vérifiée à des armes controversées et l'engagement à des seuils de revenus spécifiés dans certaines activités controversées telles que, entre autres, les combustibles fossiles, les contrats militaires, le tabac et les jeux de hasard.

La série d'indices d'obligations d'entreprises filtrées Solactive ISS ESG a été mise en ligne le 22 juin.