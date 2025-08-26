Solactive et UmweltBank lancent un ETF d’obligations vertes et sociales

Solactive s’est associé avec UmweltBank pour le lancement d’un nouvel ETF Green and Social Bond. L’ETF suit l’indice Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0–5 Year, qui vise à offrir aux investisseurs une exposition ciblée à des titres obligataires de haute qualité libellés en euros qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) rigoureux, conformément aux principes de durabilité d’UmweltBank.

L’indice Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0–5 Year est conçu pour suivre la performance des obligations libellées en euros et notées investment grade qui sont reconnues par la Climate Bonds Initiative comme des obligations vertes ou sociales et/ou durables. L’indice applique des critères d’exclusion inspirés des normes PAB (Paris-Aligned Benchmark) de l’UE, qui constituent la base de son filtrage ESG.

Ceux-ci sont affinés par les critères de durabilité propres à UmweltBank, qui excluent les émetteurs impliqués dans les combustibles fossiles, l'énergie nucléaire, les armes controversées, ainsi que ceux domiciliés dans des régimes autoritaires ou des pays qui ne respectent pas les principales conventions internationales. Les obligations éligibles sont émises par des États souverains, des organismes supranationaux, des agences et des entreprises dont la durée résiduelle est comprise entre deux et cinq ans et dont le montant d'émission minimum est de 500 millions d’euros. Afin de garantir une composition diversifiée et conforme aux critères ESG, l’indice applique une méthodologie de pondération basée sur l’optimisation, avec des plafonds stricts en matière de concentration par émetteur et par région.

L’ETF a été coté le 11 août sur Xetra à Francfort.