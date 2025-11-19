Soitec vise un CA en augmentation séquentielle de 5-9% au T3, dépasse les attentes au T2

Soitec SOIT.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires au troisième trimestre est attendu en croissance organique séquentielle de 5 à 9% ("mid-to-high single-digit"), le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs faisant état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au deuxième trimestre.

Citant des conditions de marché qui restent difficiles, le groupe mentionne la faiblesse de sa division Communications mobiles et de son activité Automobile & Industrie. Le troisième trimestre devrait ainsi être porté par l'activité Edge & Cloud AI, qui continue de "bénéficier d'une bonne dynamique".

Au deuxième trimestre de son exercice, Soitec affiche un chiffre d'affaires de 139 millions d'euros, en baisse de 36% sur un an mais au-dessus des attentes des analystes qui visaient en moyenne 136,10 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Par rapport au premier trimestre, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de Soitec bondit de 47% en croissance organique séquentielle.

Le chiffre d'affaires de la division Communications mobiles a atteint 76 millions d'euros sur le trimestre, en baisse de 39% en organique sur un an tandis que la division Edge & Cloud AI enregistre un chiffre d'affaires en repli de 9% sur un an.

"La croissance exponentielle de la puissance de calcul liée à l’IA, que ce soit en périphérie, où la demande pour des dispositifs à faible consommation et des applications d’IA intégrées continue de croître, ou bien dans le Cloud où le besoin de centres de données plus puissants et plus économes en énergie s’accélère", a déclaré Soitec à propos de la division Edge & Cloud AI.

(Rédigé par Etienne Breban et Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)