Soitec : vers un retracement du plancher 56,5E de mars 2020?

(CercleFinance.com) - Soitec ne cesse de s'enfoncer et voici que le titre s'approche des 70E, un 'plus bas' depuis le 6 avril 2020 (le 'gap' des 71,5E ouvert ce jour là étant comblé).



Le problème, c'est qu'il n'existe guère de support identifiable depuis la cassure du support des 91E de la mi-avril dernier et que Soitec semble s'acheminer inexorablement vers le comblement du 'gap' des 62,2E du 23 mars 2020 puis un retracement du plancher 56,5E de ce même mois de mars 2020.





Valeurs associées SOITEC 70,50 EUR Euronext Paris -3,69%