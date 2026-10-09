Soitec très entouré avec BofA qui passe à l'achat

L'action Soitec est très entourée vendredi à la Bourse de Paris, où le fabricant de matériaux semi-conducteurs signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120, dopé par un relèvement de recommandation de Bank of America.

L'intermédiaire est passé d'un conseil "neutre" à l'"achat", tout en se fixant un objectif de cours de 300 euros.

Vers 14h30, l'action du concepteur de substrats innovants s'envole de 8,7% à 165,6 euros, dans des volumes d'échanges déjà deux fois supérieurs à la moyenne de ceux des quatre dernières séances. Au même instant, le SBF progresse d'environ 1%.

Dans sa note de recherche, BofA étaye sa décision par le dynamisme du marché des centres de données, où les besoins massifs en bande passante font croître les ports optiques plus rapidement que les processeurs destinés à l'IA, ce qui fait que la technologie de photonique sur silicium, la spécialité de Soitec, connaît une progression encore plus soutenue.

L'analyste rappelle que le groupe français occupe une position ultra-dominante dans ce secteur en contrôlant plus de 90% de parts de marché.

Vers un relèvement des objectifs financiers

Mais sachant que le groupe a annoncé le mois dernier anticiper une multiplication par 2,5 à 3 de son activité de photonique sur silicium sur l'exercice 2026/2027, la question centrale concerne davantage la trajectoire de la demande pour les années suivantes, explique-t-il dans l'étude.

A ce titre, Bank of America s'attend à ce que la visibilité accrue sur cette demande pousse Soitec à annoncer dans les prochains mois une extension des capacités de son usine de Singapour, ce qui devrait entraîner des révisions à la hausse de ses objectifs financiers pour les exercices à venir.

Parallèlement, BNP Paribas maintient son avis neutre sur la valeur, avec un objectif de cours relevé de 120 à 150 euros.

Depuis le début de l'année, Soitec s'envole de 614% en Bourse, portant sa capitalisation boursière à plus de 5,4 milliards d'euros, à comparer avec un repli de 4% pour le SBF 120 et un gain de 25% pour l'indice STOXX de la technologie européenne.