Soitec sur un rythme de croisière, Novartis déçoit

(Zonebourse.com) - Burkhalter profite de résultats qui rassurent les investisseurs malgré une croissance sans éclat, les semi-conducteurs font des heureux comme Soitec et ASM International. Novartis déçoit et les titres Schindler et Vonovia reculent après des abaissements de recommandations.

Actions en hausse

Nordex ( 11%) : l'installateur d'éoliennes terrestres profite d'un relèvement de recommandation de Bank of America, de "neutre" à "acheter". La banque porte sa cible à 54 EUR, contre 50 EUR auparavant.

Burkhalter ( 5%) : le technicien zurichois du bâtiment a vu sa croissance ralentir au premier semestre, malgré l'acquisition de cinq entreprises sur la période. Le chiffre d'affaires progresse de 0,7% sur un an, à 591,2 millions de francs suisses, mais reste inférieur au consensus. La rentabilité accélère davantage : l'EBIT bondit de 5,3%, à 31,1 millions de francs, tandis que le bénéfice net s'envole de 8%, à 25,9 millions. Cette solide performance opérationnelle rassure le marché.

Technoprobe (4,9%) : le fabricant italien de signaux électriques et d'instruments de mesure et de test bondit suite aux ajustements de portefeuilles des fonds en vue de son entrée dans le FTSE MIB à partir du 21 septembre prochain.

Soitec ( 4,9%) : le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants commence la semaine du bon pied. Le titre prolonge sa réaction aux résultats supérieurs aux attentes publiés en fin de semaine dernière et profite de plusieurs révisions favorables d'analystes. Berenberg a confirmé son avis "conserver" et a relevé de 129 à 135 EUR son objectif ce matin.

ASM International ( 2,3%) : le fabricant néerlandais d'équipements de pointe pour l'industrie des semi-conducteurs progresse en ce début de semaine. Le groupe a annoncé son intention de proposer la nomination de Rutger Wijburg à son conseil de surveillance. Ancien dirigeant d'Infineon Technologies, il possède plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'industrie des semi-conducteurs.

Actions en baisse

Hafnia (-5,7%) et BW LPG (-4,8%) : les deux groupes norvégiens du secteur pétrolier et gazier sont négociés ex-dividende à Oslo à compter de ce lundi au titre du deuxième trimestre 2026. Les titres passeront ex-dividende à New York mardi. Leur baisse est donc en partie mécanique : une fraction de la valeur de l'entreprise est transférée aux actionnaires sous forme de dividende.

Novartis (-3,4%) : le groupe pharmaceutique suisse est sanctionné en Bourse après l'échec d'une étude de phase III. L'annonce, intervenue vendredi soir, déçoit les investisseurs. Novartis avait acquis en 2019 les droits de développement du traitement auprès du californien Ionis Pharmaceuticals pour 150 millions de dollars.

Schindler (-3%) : Goldman Sachs dégrade sa recommandation sur le fabricant suisse d'ascenseurs, de "neutre" à "vendre". La banque réduit également son objectif de cours à 233 CHF, contre 286 CHF auparavant.

Vonovia (-2,2%) : la foncière allemande pâtit d'une dégradation de Goldman Sachs, qui abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre". L'objectif de cours est également fortement réduit, à 21,20 EUR, contre 29,50 EUR auparavant.

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