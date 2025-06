Soitec: signe un partenariat stratégique avec CEA-Leti information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 08:44









(CercleFinance.com) - Soitec et le CEA-Leti annoncent un partenariat stratégique visant à renforcer la cybersécurité des circuits intégrés (IC). Cette opération est réalisée grâce à l'utilisation de la technologie FD-SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator).



Cette collaboration vise à faire du FD-SOI une plateforme de référence pour l'électronique sécurisée, en tirant parti de sa résistance intrinsèque aux attaques physiques.



Le projet vise à produire des données concrètes et des démonstrations pratiques ainsi qu'à fournir une feuille de route indicative pour répondre aux exigences croissantes en matière de cybersécurité dans des marchés critiques tels que l'automobile, l'IoT industriel et les infrastructures sécurisées.



' À une époque marquée par la multiplication des attaques visant les systèmes connectés et les véhicules autonomes, le besoin en composants matériels capables de résister aux altérations physiques n'a jamais été aussi crucial, ' a déclaré Jean-René Lequepeys, directeur technique du CEA-Leti.





Valeurs associées SOITEC 46,1400 EUR Euronext Paris -0,67%