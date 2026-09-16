Soitec s'envole, propulsé par un relèvement chez JP Morgan

(Zonebourse.com) - Soitec s'envole de 14,8% à 141,2 EUR et caracole ainsi loin en tête du SBF 120 ce mercredi à Paris, propulsé par un relèvement de recommandation chez JP Morgan de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours porté à 200 EUR, contre 98 EUR précédemment.

Encouragé par les perspectives du SiPho...

"Bien que nos inquiétudes initiales concernant le recul du marché et la perte de parts de marché dans le segment Mobile subsistent, elles sont désormais éclipsées par des perspectives plus ambitieuses pour l'activité de photonique sur silicium (SiPho)", explique la banque américaine.

JP Morgan révise significativement à la hausse ses prévisions pour ce segment, compte tenu d'une demande du marché final bien plus dynamique et d'une meilleure visibilité sur les volumes. Elle anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 1 MdEUR pour ce segment à l'horizon de l'exercice 2030, avec une marge de contribution supérieure aux niveaux historiques de l'entreprise.

"Il est important de noter que les accords de réservation de capacité améliorent la visibilité sur les volumes tout en laissant les prix variables (ce qui offre probablement un potentiel de hausse à court et moyen terme)", précise-t-elle.

Si ses estimations hors SiPho sont nettement inférieures au dernier consensus, JP Morgan considère qu'un manque à gagner d'environ 80 MEUR de chiffre d'affaires dans l'activité Mobile pour l'exercice 2029 est négligeable au regard du potentiel de hausse lié au SiPho.

...JP Morgan attend des révisions à la hausse du consensus

Par ailleurs, l'établissement new-yorkais estime que les pics historiques de marges brute et opérationnelle, niveaux auxquels se réfèrent selon lui les investisseurs, pourraient être dépassés dès l'année prochaine (exercice 2028), avec une poursuite de l'amélioration par la suite.

"Même en tenant compte de la hausse des dépenses d'investissement et des coûts opérationnels, nous anticipons une marge brute supérieure à 40% et une marge opérationnelle supérieure à 30%, portées par les volumes et le mix produit", pronostique-t-il.

Alors qu'il a rencontré "autant de scepticisme que d'enthousiasme" lors de ses échanges avec les investisseurs au sujet de Soitec, JP Morgan pense qu'il deviendra de plus en plus difficile de rester sceptique face aux révisions significatives à la hausse du consensus qu'il anticipe.

"L'amélioration de la visibilité à long terme (grâce à la demande du marché comme aux initiatives internes) pourrait amener le marché à considérer Soitec comme une valeur d'investissement de fond (et non plus simplement comme une valeur de trading)", juge ainsi la banque.

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