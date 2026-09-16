Soitec s'envole, B2 Impact décroche

JPMorgan propulse Soitec, tandis que Barratt Redrow et Kier Group sont portés par leurs résultats et que Vallourec décroche un contrat majeur au Brésil. B2 Impact paie la décote d'un placement de titres, Moonpig déçoit malgré des objectifs confirmés et l'automobile cale, avec Renault et Stellantis.

Actions en hausse

Soitec ( 13,7%) : Le spécialiste français des matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs profite du relèvement de recommandation de JPMorgan, passé de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours relevé de 98 à 200 euros.

Barratt Redrow ( 8,4%) : Le premier promoteur immobilier britannique profite de résultats supérieurs aux attentes et d'une amélioration des réservations, malgré un abaissement de son objectif de livraisons pour l'exercice 2027.

Kier Group ( 7,1%) : Le groupe britannique de construction et de services d'infrastructure progresse après des résultats annuels en hausse et des prévisions confiantes pour l'exercice en cours. Deutsche Bank confirme sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours.

Engcon ( 5,7%) : Le fabricant suédois d'équipements pour engins de chantier profite de l'initiation de couverture de Danske Bank à l'achat, avec un objectif de cours de 85 couronnes suédoises. La banque mise sur la progression de sa pénétration en Europe et sur le retour du fondateur Stig Engström à la direction générale.

Tecnicas Reunidas ( 3,8%) : Le groupe espagnol d'ingénierie pour l'industrie énergétique progresse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 50 millions d'euros, soit environ 2,5% du capital. Les titres rachetés seront annulés, ce qui augmentera mécaniquement le bénéfice par action.

Vallourec ( 5,3%) : Le spécialiste français des tubes sans soudure progresse après l'obtention d'un contrat qualifié de majeur au Brésil. Le groupe fournira plus de 15 000 tonnes de tubes pour le projet pétrolier Sepia 2, situé dans les eaux ultra-profondes du bassin de Santos.

ASML ( 2,2%) : Le fabricant néerlandais de machines de lithographie pour semi-conducteurs profite du léger rebond des valeurs liées à l'IA, après plusieurs séances de baisse. Bernstein réitère sa recommandation à l'achat et maintient son objectif de cours à 2 500 euros.

Actions en baisse

B2 Impact (-9,6%) : Le spécialiste norvégien du recouvrement de créances chute après la vente de 26 millions d'actions par son principal actionnaire Nevedal Invest, au prix de 23,35 couronnes norvégiennes par titre, soit une décote de 10% par rapport au dernier cours de clôture.

Moonpig (-6,6%) : La plateforme britannique de cartes de voeux et de cadeaux en ligne chute malgré la confirmation de ses objectifs annuels. Le marché retient le recul du chiffre d'affaires de sa division Experiences, que le groupe n'attend pas en croissance avant le second semestre.

Frasers Group (-4,4%) : Le distributeur britannique d'articles de sport et de mode recule après la nomination de son directeur général, Michael Murray, à la présidence du conseil de surveillance d'Hugo Boss, dont il détient près de 48%. Cette double casquette illustre la mainmise croissante de Frasers sur le groupe allemand, alors qu'il compte porter sa participation au-delà de 50%, mais elle interroge sur la disponibilité de son dirigeant.

Renault (-3,9%) : Le constructeur automobile français recule, malgré le renforcement de son partenariat avec le chinois Geely au Brésil. Les deux groupes vont y investir 2 milliards de réais supplémentaires, portant l'enveloppe totale de leur coentreprise à 5,8 milliards de réais entre 2025 et 2027.

Stellantis (-2,5%) : Le constructeur automobile franco-italien souffre d'une dégradation de Berenberg, qui passe d'"acheter" à "conserver" et abaisse son objectif de cours de 7,80 à 5,10 euros. La banque juge que le redressement des marges, qui dépend d'une reprise des volumes aux Etats-Unis, pourrait prendre plus de temps que prévu.