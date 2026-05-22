Soitec : retrace la zone des 173,8E, bientôt les 200E ?

Il a fallu peu de temps pour que Soitec efface les 20% perdus entre le 11 et le 15 mai (180/140E en prenant les extrêmes ) : revoici le titre au contact des 175E, affichant un gain annuel de 638%, une hausse telle que le titre n'en n'a jamais connu au 21ème siècle, et peu de titres français d'ailleurs depuis 26 ans et la bulle des "dot.com"..

Le risque de double-top sous 180E n'est pas à négliger (figure en "M" qui serait validée sous 170E), mais en cas de franchissement, il ne faudrait que quelques heures pour tester 200E, et quelques séances pour atteindre 225/230E, soit X 10 son niveau du 30/12/2025.

Rappel : Soitec ne fait que des pertes depuis des années et se paye plus de 10 fois son chiffre d'affaires, et plus de 4 fois son actif net.