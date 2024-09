Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec: projet sur des futurs semi-conducteurs information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 08:56









(CercleFinance.com) - Un consortium européen de recherche et industriel dirigé par Soitec, a débuté le lancement d'un projet européen pour le développement des futurs semi-conducteurs haute fréquence à base de phosphure d'indium (InP).



Ces technologies sont destinées à des applications allant de la photonique pour les méga- centres de données et l'intelligence artificielle jusqu'aux modules frontaux RF et antennes intégrées essentiels pour les communications mobiles 6G, la détection radar sub-terahertz et au-delà.



Les semi-conducteurs en phosphure d'indium (InP) peuvent fonctionner à des fréquences proches ou supérieures à 1 térahertz (THz), offrant des vitesses supérieures et une efficacité énergétique accrue par rapport aux technologies basées sur le silicium.



'Ce projet incarne pleinement notre ambition commune de créer un écosystème européen solide et autonome, capable de relever les défis techniques et économiques de l'adoption à grande échelle de ces technologies de pointe. ' a déclaré Emmanuelle Bely, Secrétaire Générale de Soitec.





