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Soitec prévoit un CA stable à périmètre et taux de change constants pour 2024-2025, contre 2023-2024
information fournie par Reuters27/03/2024 à 19:07

Soitec SA SOIT.PA :

* SOITEC CONFIRME SA PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023-2024 ET DÉVOILE SES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2024-2025

* COMMENCE À PERCEVOIR DES SIGNES D’AMÉLIORATION AVEC UNE RÉSORPTION PARTIELLE DES STOCKS EN AVAL DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES SMARTPHONES ET AU NIVEAU DES FABLESS

* PRÉVOIT QUE LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2024-2025 SOIT STABLE À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS PAR RAPPORT À CELUI DE L’EXERCICE 2023-2024

* LE CA DU 1ER SEMESTRE 2024-2025 DEVRAIT BAISSER D’ENVIRON 15% À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2023-2024

* POINT BAS ATTENDU AU 1ER TRIMESTRE 2024-2025

* LA MARGE D’EBITDA DE L’EXERCICE 2024-2025 EST ATTENDUE À ENVIRON 35%

* PRÉVOIT QUE LA CORRECTION DES STOCKS DE RF-SOI S’ACHÈVERA AU COURS DE L’EXERCICE 2024-2025

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOIT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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