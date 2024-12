Soitec poursuit sa collaboration avec un centre de recherche américain

(AOF) - Soitec , spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs, annonce la poursuite de sa collaboration en matière de recherche avec le Microsystems Technology Laboratories (MTL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), renforçant ainsi sa présence dans le secteur des semi-conducteurs en Amérique du Nord. Cet accord couvre la recherche sur des matériaux semi-conducteurs innovants pour diverses applications - notamment les communications mobiles, les dispositifs de puissance, les capteurs et l’informatique quantique.

"En s'associant à une institution de renommée mondiale comme le MIT, Soitec bénéficie d'un accès unique à des avancées technologiques de pointe et à un écosystème d'innovation exceptionnel. En conjuguant innovation, expertise technologique et proximité avec les écosystèmes régionaux, Soitec renforce sa position pour mener des recherches clés dans ce domaine", a commenté Christophe Maleville, directeur général adjoint en charge de la technologie et de l'innovation.

