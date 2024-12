Soitec: poursuit sa collaboration avec le MIT aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Soitec annonce la poursuite de sa collaboration avec les Microsystems Technology Laboratories (MTL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), renforçant sa présence en Amérique du Nord.



Cette initiative vise à diversifier les collaborations technologiques et anticiper les besoins futurs de l'industrie.



' En s'associant à une institution de renommée mondiale comme le MIT, Soitec bénéficie d'un accès unique à des avancées technologiques de pointe et à un écosystème d'innovation exceptionnel', a souligné Christophe Maleville, Directeur Général adjoint de Soitec.



Soitec développe aussi des partenariats avec des institutions mondiales comme l'Imec, le Leti et le Fraunhofer en Europe, ainsi qu'en Asie avec des centres comme l'Institut de Microélectronique de Singapour.







Valeurs associées SOITEC 81,20 EUR Euronext Paris -2,99%