 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 750,20
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Soitec: Point72 Asset Management sous les 5% des droits de vote
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 16:40

(Zonebourse.com) - La société Point72 Asset Management, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 août 2025, par suite d'une diminution du nombre d'actions Soitec détenues par assimilation, le seuil de 5% des droits de vote de la société Soitec et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 2 248 554 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 6,29% du capital et 4,92% des droits de vote de cette société.

Valeurs associées

SOITEC
38,0400 EUR Euronext Paris +0,16%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank