Soitec, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la clôture de la séance du mardi 14 octobre 2025

soitec 2 (Crédit: / Soitec)

(AOF) - Soitec (-17,01% à 36,79 euros)

Soitec a chuté. Début octobre, le spécialiste mondial des matériaux semi-conducteurs a annoncé le départ de Pierre Barnabé, directeur général, pour des raisons personnelles. Le conseil d'administration de Soitec a enclenché le processus de désignation d'un nouveau directeur général, qui sera mené par le comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance du conseil.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium) ;

- Chiffre d'affaires de 891 M€ réalisé à 92 % à l'international (65 % Asie, 20 % Europe et 15 % Etats-Unis) et réparti entre les communications mobiles pour 62% avec le RF-SOI, les objets intelligents, dont les data centers, pour 21 % avec Photonics-SOI et Imager-SOI, puis l'industrie et l'automobile pour 17 % avec POWER-SOI, FD-SOI et SMARTSIC™ ;

- Déstockages RF-SOI dans les Communications (CA = -12% à 546 M€) et par la baisse des volumes Power-SOI dans l'Automobile (CA = -22% à 129 M€), non compensés par la dynamique Photonics-SOI dans l'IA (CA = +11% à 216 M€).

- Ambition :

- fondée sur 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises dans la production de substrats complexes -épitaxie et matériaux composés- au service de 3 marchés de masse -smartphones, automobile puis infrastructures pour cloud, télécom & internet des objets,

- visant le renforcement du leadership dans les produits SOI -FD-SOI, Power-SOI, Photonics-SOI-, la montée en puissance des produits et substrats POI, SmartSiC™ et RF- GAN et, à long terme, le déploiement de futurs matériaux -POWER GAN, SMART GAN, InP ;

- Capital ouvert avec 3 actionnaires de référence -BPI (11,46 %), le chinois NSIG Sunrise (5,84 %) et CEA Investissement (7,2 %)- puis Baillie Gyfford (11,26 %), Frédéric Lissalde présidant le conseil de 14 administrateurs et Pierre Barnabé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

-expansion vers de nouveaux produits, notamment le POI et le SmartSiC™ délivrables depuis 2024 et la technologie Photonics-SOI nécessaire aux produits CPO de Nvidia ,

- association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs,

- fortes avancées de la division objets intelligents rebaptisée « Edge&Cloud AI »,

-innovation servie par une R&D à 14 % des revenus (22ème déposeur de brevets en France avec + 4 150 brevets) et articulée entre incrémentation pour 80 % et rupture pour 20 % ;

- Stratégie environnementale 2030 de réduction de 37 % des émissions de CO2 vs 2023 via la prise en compte des enjeux dès la conception, la performance énergétique des sites industriels et le recours à une énergie a-carbone et au fret bas-carbone ;

- Pilotage du projet européen Move2THz de semi-conducteurs à base de phosphure d'indium et attente de lancements dans le piézoélectrique, le niture de gallium et le carbure de silicium ;

- Bilan peu endetté avec des capitaux propres de 1,6 Md€, une dette de 94 M€,, le retour à une génération positive d'autofinancement libre, à 26 M€, et des disponibilités de 688 M€..

Défis

- Parité euro/dollar défavorable ;

- Absence de visibilité aggravée légèrement par les levées douanières en Chine et aux Etats-Unis : déstockages RF-SOI dans les communications et baisse des volumes Power-SOI dans l'automobile

- Risque de remise en cause de l'équilibre logistique entre les 6 lignes de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) ;

- Légère hausse attendue du marché des smartphones (61 % du marché final de Soitec) ;

- Fortes attentes pour 2026 à l'égard de la technologie Photonics-SOI engagée dans les produits CPO de Nvidia ;

- Après un bénéfice net divisé par 2, absence d'objectifs 2025-26 chiffrés, hors la réduction à 150 M€ des investissements industriels ;

- Abandon des perspectives 2030 hors le doublement des revenus vers 2 Md€ ;

- Absence historique de dividendes.