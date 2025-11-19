Soitec plonge dans le rouge au premier semestre 2026
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 18:18
Le bénéfice net par action s'élève à -1,87 euro, contre 0,39 euro au S1 2025. En données ajustées, le BPA courant ressort à -0,05 euro, à comparer à 0,51 euro un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 231 millions d'euros, en repli de 32% en données publiées et de 29% à périmètre et taux de change constants.
L'EBITDA s'élève à 79 millions d'euros, en baisse de 30%, mais la marge d'EBITDA progresse à 34,1% contre 33,4% un an plus tôt. Ce gain de marge reflète un effet de base favorable, soutenu par une production maintenue et des premières mesures d'efficience.
Le Free Cash Flow, désormais calculé selon une nouvelle définition plus conforme aux pratiques de marché, ressort à -31 millions d'euros, contre +12 millions d'euros un an plus tôt. Cette dégradation provient d'un EBITDA plus faible, d'un besoin en fonds de roulement en hausse et d'investissements encore soutenus, bien qu'en baisse par rapport à l'exercice précédent.
'Les progrès sur le front de l'innovation nous permettent d'accélérer la diversification de notre portefeuille de produits [...] le potentiel de croissance de l'entreprise reste intact', assure Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.
Soitec prévoit pour le troisième trimestre une croissance organique séquentielle du chiffre d'affaires comprise entre 'mid-to-high single-digit' par rapport au T2 2026, soit entre 5% et 9%.
Valeurs associées
|34,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,89%
