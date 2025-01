Soitec: nouvelle directrice des ventes information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Soitec fait part de la nomination de Ruth Hernandez au poste de directrice des ventes et membre du comité exécutif, succédant à Yvon Pastol qui quittera l'entreprise le 31 janvier, après avoir dirigé l'organisation des ventes mondiales depuis août 2020.



Forte d'une expérience avérée dans l'industrie des semi-conducteurs, Ruth Hernandez apporte 25 ans d'expérience de travail avec de grandes entreprises de semi-conducteurs telles que Texas Instruments, Maxim Integrated et GlobalFoundries dans cinq pays.



'Elle jouera un rôle clé dans la conduite du prochain chapitre de la stratégie de croissance à long terme et le renforcement des réseaux de clients de Soitec', estime le fournisseur de matériaux semiconducteurs.





Valeurs associées SOITEC 85,45 EUR Euronext Paris +0,41%