Soitec lance une émission obligataire de 500 millions d'euros

Un processeur en gros plan (crédit photo : Adobe Stock )

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants a annoncé le lancement d'une émission d'ORNANEs d'un montant nominal de 500 millions d'euros, à échéance septembre 2033. Réservée aux investisseurs qualifiés, l'opération doit notamment permettre au spécialiste français des matériaux semi-conducteurs de renforcer ses capacités de financement.

Le groupe prévoit d'affecter le produit net de l'émission à ses besoins généraux, avec la possibilité de refinancer une partie de sa dette existante et de financer des investissements destinés à soutenir sa croissance organique.

Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune, seront assorties d'un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 0,50% et 1%.

La prime de conversion ou d'échange est fixée dans une fourchette de 50% à 55% au-dessus du cours de référence de l'action.

L'émission est prévue au pair le 25 septembre 2026, date également fixée pour son règlement-livraison. Les intérêts seront versés annuellement, avec un premier paiement prévu le 25 septembre 2027.