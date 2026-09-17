Soitec lance une émission d’obligations "ORNANES" à échéance 2033 pour €500 mlns

Soitec SA SOIT.PA :
* ÉMISSION D’OBLIGATIONS "ORNANES" À ÉCHÉANCE SEPTEMBRE 2033 POUR 500 MILLIONS D’EUROS
Texte original nGNE7mHwp
Pour plus de détails, cliquez sur SOIT.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Emmanuel Macron a convié les chefs des partis représentés au Parlement français, ou leur candidat à la présidentielle, pour une réunion vendredi sur la "dégradation rapide" de la situation internationale et ses "conséquences en France sur la sécurité et l'énergie", ... Lire la suite
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par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, le repli des cours pétroliers et le resserrement opéré par la Fed apaisant les craintes liées à l'inflation, tandis que la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé. À Paris, ... Lire la suite
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