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Soitec lance une émission d’obligations "ORNANES" à échéance 2033 pour €500 mlns
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 18:09
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Soitec SA SOIT.PA :

* ÉMISSION D’OBLIGATIONS "ORNANES" À ÉCHÉANCE SEPTEMBRE 2033 POUR 500 MILLIONS D’EUROS

Texte original nGNE7mHwp

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(Rédaction de Gdansk)

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