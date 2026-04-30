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Soitec : 'gap' au-dessus de 114E, s'ouvre le chemin des 130E
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 11:33

Soitec ouvre un 'gap' au-dessus de 114E (ex-plancher d'octobre 2022), et s'ouvre ainsi le chemin des 130E.
Bien qu'à à 127E, le gain annuel s'établisse à 450%, personne ne voit de raison d'exclure un 500% dans les jours qui viennent... et pourquoi pas un retracement des 180E, le zénith de juillet/août 2023.

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SOITEC
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2 commentaires

  • 15:13

    oui, "soitec va au ciel" amen. c'est le'moment de prendre quelques pv

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