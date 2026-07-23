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Soitec fait son grand retour et Moncler perd de son éclat
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 10:25
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Une ouverture en demi-teinte pour la tech européenne. D'un côté Soitec grimpe après ses résultats, de l'autre STMicroelectronics plonge. Moncler semble souffrir du manque de dynamisme de la consommation européenne pendant que Nestlé signe un trimestre décevant.

Actions en hausse

Soitec ( 20%) : le titre du fabricant de substrats semi-conducteurs salue des résultats de premier trimestre nettement au-dessus des attentes, avec un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros en hausse de 23% à périmètre et taux de change constants. Cette performance, qui excède l'objectif de croissance initial d'environ 15%, conduit le groupe à relever ses perspectives pour l'exercice 2026-2027.

Seb ( 11%) : le fabricant du Cookeo et de la Rowenta progresse après la publication de résultats semestriels encourageants : un chiffre d'affaires de 3,743 milliards d'euros en hausse organique de 1,7%, une rentabilité opérationnelle retrouvée et une confirmation des perspectives pour l'exercice 2026.

Segro ( 6%) : le foncier spécialisé dans les entrepôts logistiques grimpe après l'annonce que son conseil d'administration se dit prêt à soutenir une offre potentielle de rachat formulée par l'américain Prologis, l'un des premiers gestionnaires d'immobilier industriel au monde.

Id Logistics ( 6%) : le prestataire de logistique externalisée profite de la publication de résultats semestriels solides, avec un chiffre d'affaires de 2 084,6 millions d'euros en hausse de 18,3% au premier semestre 2026, témoignant d'une dynamique de croissance soutenue.

Traton ( 5%) : le constructeur européen de véhicules industriels bondit après avoir relevé la borne inférieure de ses prévisions de ventes et de chiffre d'affaires pour 2026, porté par un afflux de commandes de camions aux Etats-Unis qui témoigne d'une demande plus solide qu'anticipé.

Actions en baisse

STMicroelectronics (-13%) : le numéro un européen des puces électroniques recule malgré un BPA non-GAAP multiplié par cinq au deuxième trimestre et une marge brute en amélioration, les investisseurs jugeant la publication insuffisante pour justifier les attentes, entraînant dans son sillage l'ensemble du secteur technologique européen.

Stora Enso (-10%) : le producteur finlandais de matériaux renouvelables pâtit de la publication de son rapport semestriel, marqué par un résultat net quasi nul (BPA de 0,01 euro contre 0,17 euro un an plus tôt) et un flux de trésorerie opérationnel en nette contraction à 212 millions d'euros. Le groupe avertit en outre d'une demande volatile et incertaine pour le reste de l'exercice, tempérant l'amélioration de l'EBIT ajusté.

Moncler (-8%) : la maison italienne de doudounes de luxe est sanctionnée après la publication de ses résultats du deuxième trimestre, qui révèlent une croissance du chiffre d'affaires portée par l'Asie mais freinée par le recul du tourisme en Europe. Le nouveau directeur général mise sur un élargissement de l'offre saisonnière pour relancer la dynamique commerciale.

Sartorius Stedim Biotech (-7%) : le fournisseur français d'équipements biopharmaceutiques recule après la publication de résultats semestriels inférieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 1,53 milliard d'euros en hausse de seulement 2,5% en données publiées, pénalisé par la compensation des droits de douane reversée aux clients. Le groupe a néanmoins confirmé ses perspectives pour l'exercice, insuffisant pour rassurer le marché.

Nestlé (-6%) : le géant agroalimentaire suisse chute après la publication de résultats semestriels décevants, avec un bénéfice net en recul de plus de 30% en glissement annuel et un chiffre d'affaires en repli, auxquels s'ajoute la prudence affichée par la direction sur les perspectives. La création d'une coentreprise de 4,9 milliards d'euros autour des eaux et boissons premium avec Platinum Equity n'aura pas suffi à rassurer les investisseurs.

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