information fournie par Reuters • 29/06/2026 à 08:07

Soitec et ZenSemi s'associent sur la production de substrats 300mm BCD-sur-SOI

Soitec SA SOIT.PA :

* ET ZENSEMI S'ASSOCIENT POUR INDUSTRIALISER LA PRODUCTION DE SUBSTRATS 300MM BCD-SUR-SOI POUR L'ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

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(Rédaction de Gdansk)