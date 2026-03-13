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Soitec et NSIG prolongent leur partenariat pour 10 ans
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 17:55

Soitec et National Silicon Industry Group, basé à Shanghai, ont convenu d'une prolongation de 10 ans de leur partenariat par une extension de leur licence commerciale, en réponse à la demande croissante pour la Chine pour les produits et technologies SOI de Soitec.

Cet accord reste soumis à l'approbation finale, y compris la ratification par les actionnaires de NSIG qui devrait être obtenue d'ici le 31 mars 2026.

NSIG est un actionnaire de longue date de Soitec et un partenaire industriel depuis plus d'une décennie, avec une participation d'environ 5,8% dans le groupe en mars 2026.

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