Soitec et NSIG prolongent leur partenariat pour 10 ans
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 17:55
Cet accord reste soumis à l'approbation finale, y compris la ratification par les actionnaires de NSIG qui devrait être obtenue d'ici le 31 mars 2026.
NSIG est un actionnaire de longue date de Soitec et un partenaire industriel depuis plus d'une décennie, avec une participation d'environ 5,8% dans le groupe en mars 2026.
Valeurs associées
|59,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,40%
A lire aussi
-
Un militaire français a été tué et six blessés jeudi soir dans une attaque de drone au Kurdistan irakien, les premières pertes au sein d'une armée française qui adopte une "posture défensive" face à la guerre au Moyen-Orient. C'est le premier soldat français tué ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 14e jour vendredi: - Récompense américaine de 10 millions de dollars pour des informations sur les dirigeants iraniens Les Etats-Unis ont annoncé offrir une récompense de 10 millions de dollars ... Lire la suite
-
La justice a retenu vendredi l'offre du groupe Cafom, distributeur d'équipement de la maison dans les outre-mer, pour reprendre les marques et stocks de Brandt, fleuron de l'électroménager liquidé en décembre, mettant fin aux espoirs d'une relance industrielle ... Lire la suite
-
par Alan Baldwin Les Grands Prix de Formule 1 de Bahreïn et d'Arabie saoudite prévus en avril devraient être annulés en raison du conflit qui fait rage au Moyen-Orient, a-t-on appris de plusieurs sources. Une annonce est attendue en ce sens lundi au plus tard, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer