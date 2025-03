Soitec: en progression dans le classement de l'INPI information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Soitec fait part d'une progression dans le classement 2024 des déposants de brevets en France, publié par l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), avec 76 brevets déposés en France l'année dernière, contre 62 l'année précédente.



Le groupe de matériaux semiconducteurs confirme sa première place des entreprises de taille intermédiaire (ETI) les plus innovantes, pour la seconde année consécutive, et atteint la 22ᵉ place du classement national, avec une progression de trois rangs.



'Cette performance reflète la solidité de la stratégie d'innovation de Soitec, portée par ses équipes de recherche, de technologie et de propriété intellectuelle', commente l'entreprise, qui revendique en tout environ 400 brevets déposés chaque année dans le monde.





Valeurs associées SOITEC 49,9800 EUR Euronext Paris -2,48%