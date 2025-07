Soitec : chute de -6%, revient sur 42E, vise les 41,7E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 12:19









(CercleFinance.com) - Soitec a ricoché sous 46,3E et enfonce brutalement le support des 43,75E du 20 juin.

Le prochain soutien se dessine vers 41,7 ou 41,4E ('fixing' d'ouverture du 3 juin) puis 41E, le plancher annuel du 9 avril.









Valeurs associées SOITEC 42,2100 EUR Euronext Paris -5,82%