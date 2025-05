Soitec : cale sous 58,1E, du soutien vers 52,3E information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Soitec cale sous 58,1E et pourrait revenir chercher du soutien vers 52,3E: le scénario pourrait alors se muer en 'tasse avec anse' et le titre viserait alors le comblement du 'gap' des 61,7E du 24 février.





Valeurs associées SOITEC 55,5400 EUR Euronext Paris -3,68%