Soitec: baisse organique de 16% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Soitec affiche un chiffre d'affaires de 92 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2025-26, en baisse organique de 16% en comparaison annuelle, 'ce qui constitue un résultat légèrement meilleur que la perspective financière communiquée au marché'.



Cette baisse reflète la poursuite de l'ajustement des stocks de RF-SOI chez les clients, la faiblesse du marché automobile et l'impact de l'arrêt programmé de la première génération d'Imager-SOI, partiellement compensés par une forte dynamique des ventes de Photonics-SOI.



'L'intelligence artificielle continue de soutenir la forte croissance de notre division Edge & Cloud AI', souligne son directeur général Pierre Barnabé, revendiquant une croissance organique de 13% pour cette division.



Le chiffre d'affaires de Soitec au titre du deuxième trimestre 2025-26 est attendu en croissance organique d'environ 50% par rapport au premier trimestre, avec un impact de l'arrêt programmé des Imager-SOI qui sera moins prononcé.





