Soitec abaisse ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 226 millions d'euros, quasiment stable par rapport à celui du deuxième trimestre 2025, mais en baisse de 10% à périmètre et taux de change constants sur un an.

Ce dernier anticipe par ailleurs une marge d'Ebitda 2025 comprise entre 32% et 34%. La marge d'Ebitda était attendue autour de 35%.

(AOF) - Soitec a révisé ses prévisions annuelles à l’occasion de la publication de ses revenus du troisième trimestre. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants anticipe un chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal 2025 en baisse de “high single digit” à périmètre et taux de change constants contre stable précédemment. Il explique que quelques clients ont suspendu leurs demandes de livraisons en raison de la détérioration des conditions sur les marchés de l’Automobile et des biens de consommation.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.