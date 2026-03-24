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Soitec : 4ème repli consécutif, retombe sur 48,5E
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:10

Soitec enchaine une 4ème séance de repli et retombe sur 48,5E (tout comme la veille en intraday) : le titre n'a pour l'instant corrigé qu'une partie marginale de ses gains engrangés depuis le 3 février (plancher inscrit à 23,5E), ou même depuis le 23 février (test d'un plancher à 36E).
Pour l'heure, Soitec a retracé 50% du dernier segment de hausse (36/65E) et pour respecter le même ratio entre 24 et 65E, il faudra aller jusqu'à 44,5E et le titre devrait refermer le "gap" des 42E du 9 mars dans la foulée.

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2 commentaires

  • 11:22

    et sans tenir compte de l'environnement économique ni des annonces récentes!!!

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