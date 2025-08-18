Soho House va être privatisé pour 2,7 milliards de dollars, Ashton Kutcher rejoindra le conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Soho House SHCO.N est en train de se privatiser dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars menée par MCR Hotels, basé à New York, mettant fin à un marché turbulent et à des difficultés financières qui ont effacé près de la moitié de la valeur de l'exploitant du club de membres haut de gamme depuis ses débuts en 2021.

Les actionnaires de Soho recevront 9 dollars par action, soit une prime de 17,8 % par rapport au cours de clôture de vendredi. Les actions de Soho ont grimpé de 16 % dans les transactions de pré-marché à 8,86 $ après l'annonce de la société lundi.

L'acteur et investisseur technologique Ashton Kutcher rejoindra également le conseil d'administration de Soho à la suite de l'opération, et la société a nommé Neil Thomson, vétéran de l'hôtellerie, au poste de directeur financier pour succéder à Thomas Allen avec effet immédiat.

Soho a été créé par le restaurateur Nick Jones en 1995 sur Greek Street à Londres, au-dessus de son restaurant, le Cafe Boheme, comme lieu de rencontre pour les créatifs. Connu pour ses intérieurs élégants et son caractère exclusif, le club est aujourd'hui présent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Mais moins de trois ans après son entrée en bourse, Soho a formé un comité spécial du conseil d'administration pour étudier la possibilité de privatiser l'entreprise, car le club haut de gamme peinait à dégager des bénéfices malgré l'augmentation du nombre de ses membres et de ses recettes.

Selon le nouvel accord, MCR Hotels obtiendra les actions cotées en bourse de Soho, tandis que le fondateur Nick Jones et le président exécutif Ron Burkle et sa société d'investissement Yucaipa conserveront le contrôle majoritaire de l'entreprise.

Daniel Loeb, dont le fonds spéculatif Third Point détient une participation de près de 10 % dans Soho, avait demandé à la société, au début de l'année, de mettre en place un processus de vente "équitable" après que Soho eut annoncé une offre de rachat par un consortium anonyme à la fin de l'année 2024.

L'investisseur milliardaire avait déclaré que d'autres parties ayant une expérience de l'investissement dans le secteur de l'hôtellerie pourraient être intéressées par l'actif. Il avait également qualifié l'offre de 9 dollars par action de "cadeau" et souligné les "conflits d'intérêts et l'influence indue de Burkle sur le conseil d'administration".

Yucaipa et Nick Jones détiennent collectivement environ trois quarts de la société.

Third Point, la société de Loeb, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters lundi.

Des fonds gérés par des filiales d'Apollo Global Management

APO.N soutiennent l'opération par le biais d'un financement hybride, a précisé Soho. Le Wall Street Journal a rapporté dimanche qu'Apollo devrait fournir plus de 700 millions de dollars en fonds propres et en financement de la dette pour l'opération.