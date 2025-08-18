 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 958,00
+0,21%
Indices
Chiffres-clés

Soho House : un club de membres sur le point d'être privatisé, selon le WSJ
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 06:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'investisseurs dirigé par MCR Hotels, basé à New York, est sur le point de conclure un accord pour privatiser Soho House SHCO.N , l'opérateur de clubs pour membres, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, évaluant le groupe à 1,8 milliard de dollars.

Les actionnaires de Soho House recevront 9 dollars par action, soit une prime de 17,8 % par rapport au cours de clôture de 7,64 dollars vendredi. La société est actuellement évaluée à 1,49 milliard de dollars.

La valeur de la transaction est basée sur les plus de 195 millions d'actions en circulation de la société.

Le milliardaire Ron Burkle, qui est un actionnaire contrôlant, devrait céder sa participation, ainsi que plusieurs autres actionnaires, selon le Journal.

Apollo Global Management APO.N devrait fournir plus de 700 millions de dollars en fonds propres et en financement par emprunt pour l'opération, selon le WSJ.

Soho House, MCR Hotels et Apollo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d'ouverture.

Daniel Loeb, qui dirige le fonds d'investissement Third Point, a exhorté en janvier les administrateurs de Soho House à mener un processus de vente « équitable » et à envisager d'autres soumissionnaires potentiels après que le groupe hôtelier a reçu une offre de rachat à la fin de l'année passée.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
139,420 USD NYSE -0,89%
SOHO HOUSE RG-A
7,635 USD NYSE -2,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

